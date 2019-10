US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist im Sommer etwas stärker gewachsen als erwartet.



Im dritten Quartal wuchs die weltgrößte Volkswirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 1,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 1,6 Prozent erwartet. Das Wachstumstempo des zweiten Quartals von 2,0 Prozent konnte in etwa gehalten werden.

In den USA werden Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben damit an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb Wachstumszahlen aus den beiden großen Wirtschaftsräumen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind./bgf/jsl/mis