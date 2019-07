US-Wirtschaft verliert deutlich an Schwung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat nach einem starken Jahresauftakt im zweiten Quartal deutlich an Fahrt verloren.



In den Monaten April bis Juni sei die amerikanische Wirtschaftsleistung auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gewachsen, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington laut einer ersten Schätzung mitteilte. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) annualisiert noch deutlich stärker um 3,1 Prozent gewachsen.

Analysten hatten allerdings ein noch stärkeres Abflauen der US-Wirtschaft erwartet. Sie hatten im Schnitt für das zweite Quartal mit einem Wachstum von nur 1,8 Prozent gerechnet.

Nach Einschätzung von Konjunkturexperten fehlten in den drei Monaten bis Juni die starken Wachstumsbeiträge aus der Exportwirtschaft. Die Ursache liegt unter anderem in dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, der zuletzt bei wichtigen Indikatoren zur Stimmung in amerikanischen Unternehmen für einen spürbaren Dämpfer gesorgt hat.

In den USA werden Wachstumszahlen anders als in europäischen Staaten ausgewiesen und auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. Wachstumszahlen aus den USA und Europa sind daher nicht unmittelbar miteinander vergleichbar./jkr/jsl/jha/