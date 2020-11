US-Wahlen: Das Horrorszenario für die Märkte ist da!

Egal, wer am Ende das Rennen machen wird: Diese US-Wahlen werden als „Nail-Biter-Election“ in die Geschichtsbücher eingehen – so spannend, dass man sich die Nägel dabei abkauen muss. Wie sich wieder herausstellte, ist US-Präsident Donald Trump immer für eine Überraschung gut. Zum wiederholten Mal straft der Republikaner die Meinungsforscher Lügen und erwischt Anleger, die sich auf die Blaue Welle eingestellt haben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung