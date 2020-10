US-Wahlen: Einfluss auf die Aktienmärkte!

Weniger als ein Monat verbleibt bis zum alles entscheidenden ersten Dienstag im November. Das wäre der Wahltag 2020, der Tag, an dem Präsident Trump sich mit dem ehemaligen Vizepräsidenten Biden an der Wahlurne duelliert. Die Umfragen gehen in Richtung Biden, aber die ULTIMATE-Umfrage ist die Wahlmaschine am 3. November. Wie wird es enden? Wird es den traditionellen friedlichen Machtwechsel geben? Wichtiger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!