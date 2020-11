US-Wahl: Twitter und Facebook müssen sich rechtfertigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Der CEO von Facebook, Inc.(NASDAQ: FB), Mark Zuckerberg, und der CEO von Twitter Inc. (NYSE: TWTR), Jack Dorsey, traten am Dienstag in einer virtuellen Sitzung vor den Senat, um ihr Vorgehen bei den Präsidentschaftswahlen 2020 zu verteidigen.

Die Senatoren befragten die Social-Media-Bonchos zu Fragen der Wahlfehlinformationskontrolle, der Zensur und der Notwendigkeit einer Regulierung und Änderung von Paragraph 230 des Communications Decency Act, dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung