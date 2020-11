US-Wahl: Investoren zittern!

Alle Augen sind in dieser Woche auf Washington, D.C. gerichtet, da die Investoren einen ersten Hinweis darauf erhalten, wer in den nächsten vier Jahren im Weißen Haus das Sagen hat. Doch während Präsident Donald Trump und der ehemalige Vizepräsident Joe Biden die meiste Aufmerksamkeit erhalten, könnten die Senatswahlen für Investoren am Ende wichtiger sein als das Präsidentschaftsrennen.

Kritische Senatswahlen

Chris Zaccarelli, Chief Investment ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung