US-WAHL: Republikaner Ted Cruz gewinnt Texas gegen Beto O'Rourke

AUSTIN (dpa-AFX) - Bei den Kongresswahlen in den USA hat der Republikaner Ted Cruz das Senatsrennen in Texas gewonnen.



Der 47-jährige Amtsinhaber konnte seinen Sitz am Dienstagabend (Ortszeit) wie erwartet gegen den demokratischen Herausforderer Beto O'Rourke verteidigen, wie die Sender ABC und MSNBC übereinstimmend berichteten.

Texas ist eigentlich eine Hochburg der Konservativen, O'Rourke setzte Cruz im Wahlkampf aber mächtig zu. Er sammelte Rekordsummen an Spenden und zog große Aufmerksamkeit auf sich.

Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat vergeben. Der Senat ist eine der beiden Kammern im Kongress, dem US-Parlament. Er ist unter anderem für Personalentscheidungen verantwortlich. Wenn Trump einen Minister, Bundesrichter oder Botschafter ernennt, muss dieser vom Senat bestätigt werden.