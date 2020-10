US-WAHL: Pence weicht Frage nach Bedrohung durch Klimawandel aus

SALT LAKE CITY (dpa-AFX) - US-Vizepräsident Mike Pence ist bei der Debatte der Vize-Kandidatin vor der Präsidentschaftswahl der Frage ausgewichen, ob er den Klimawandel für eine existenzielle Bedrohung hält.



"Das Klima ändert sich, wir werden der Wissenschaft folgen", sagte der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) in Salt Lake City. Die Vizekandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris, bezeichnete den Klimawandel als "eine existenzielle Bedrohung für uns als Menschen".

Harris kündigte an, sollte der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden am 3. November die Wahl gegen Trump gewinnen, würden die USA dem Pariser Klimaschutzabkommen "mit Stolz" wieder beitreten.

Trump hat den Ausstieg aus dem Abkommen angekündigt. Pence sagte am Mittwoch, eine Rückkehr zu dem Vertrag und der von Teilen der Demokraten angestrebte "Green New Deal" werde amerikanische Jobs vernichten. Harris erwiderte, die von Biden angestrebten Reformen für erneuerbare Energien würden zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen.

Biden hatte bei der TV-Debatte mit Trump in der vergangenen Woche gesagt, der "Green New Deal" sei nicht Teil seines Plans. Die linke Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und der demokratische Senator Edward Markey hatten den "Green New Deal" im vergangenen Jahr in den Kongress eingebracht. Das Vorhaben sieht einen gewaltigen Kraftakt der Regierung zur Bekämpfung des Klimawandels vor./cy/DP/zb