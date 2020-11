US-WAHL/Markt-Ticker: US-Anleiherenditen fallen - Womöglich klares Ergebnis

NEW YORK (dpa-AFX) - Hinweise auf eine womöglich schnelle Klarheit beim Ausgang des US-Präsidentschaftsrennens drücken auf die Renditen am US-Anleihemarkt.



Denn: Sollte es einen klaren Sieger geben, würde ein sich womöglich hinziehender Rechtsstreit um die Ergebnisse in einzelnen, engen Staaten wohl ausbleiben. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel zuletzt auf 0,83 Prozent./mis