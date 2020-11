US-WAHL/Markt-Ticker/Stratege: Markt sieht Biden-Chancen schwinden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investoren an den Finanzmärkten sehen laut Einschätzung des Marktstrategen Stephen Innes vom Broker Axi die Chancen eines Sieges des demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden im US-Präsidentschaftswahlkampf schwinden.



Allerdings sei das Rennen gerade in den stark umkämpften Staaten eng und endgültige Ergebnisse könnten hier noch Tage auf sich warten lassen.

Doch scheinen viele Investoren auf schnelle Klarheit zu setzen. So zogen die Kurse an den Aktien- und Futuremärkten zuletzt an und die Renditen an den Anleihemärkten fielen./mis/stk