US-WAHL/Markt-Ticker: Silberpreis deutlich unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Silberpreis hat angesichts des engen Rennens im US-Präsidentschaftsrennen deutlich an Boden verloren.



Zuletzt zeichnete sich ein sehr knapper Wahlsieg des amtierenden republikanischen Präsidenten Donald Trump ab, allerdings müssen noch viele Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Gerade viele Anhänger des Demokraten Joe Biden hatten per Brief abgestimmt. Der Preis für eine Feinunze Silber sank zuletzt um rund zwei Prozent auf 23,74 US-Dollar. Zu Beginn der Wahlnacht war Silber noch bis auf 24,47 Dollar gestiegen./mis/jha/