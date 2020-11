US-WAHL/Markt-Ticker: S&P 500-Future zieht an

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Future für den S&P 500 Index hat am frühen Morgen des entscheidenden Tags der US-Wahl sprunghaft zugelegt.



Innerhalb von 30 Minuten zog der Kontrakt um fast drei Prozent an. Nach den aktuellen Zwischenergebnissen aus vielen wichtigen der hart umkämpften Staaten setzen viele Investoren offenbar auf eine Entscheidung zugunsten des Amtsinhabers Donald Trump. Die Märkte setzen auf einen Sieg Trumps und damit eine schnelle Entscheidung, sagte ein Händler./stk/zb