US-WAHL/Markt-Ticker: Eurostoxx-Indikation gibt Gewinne ab

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Indikation für den Eurostoxx 50 hat im engen Rennen um die Entscheidung der US-Präsidentschaftswahl ihre Gewinne abgegeben.



Mit 3100 Punkten wurde der Future auf den europäischen Leitindex zuletzt wieder auf seinem Niveau zum europäischen Handelsende am Dienstag gehandelt. Zuvor war er in der Nacht nach einem Tief bei 3052 Punkten zeitweise bis auf 3134 Punkte geklettert./ag/Stk