US-WAHL/Markt-Ticker: Euro dämmt Verluste etwas ein

SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Euro hat seine deutlichen Verluste in der US-Wahlnacht am frühen Morgen etwas eingedämmt.



Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1670 US-Dollar, nachdem sie zuvor bis auf gut 1,16 Dollar gefallen war. Am späten Vorabend waren es noch 1,1760 Dollar gewesen. Das Rennen um die US-Präsidentschaft ist knapp. Bisher schlägt sich Präsident Donald Trump besser als erwartet. Nach einem klaren Sieg für Herausforderer Joe Biden sieht es derzeit nicht aus./bgf/stk

