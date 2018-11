US-WAHL: Demokraten halten Senatssitz in West Virginia

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Demokraten haben ihren Senatssitz in West Virginia bei den Kongresswahlen in den USA verteidigen können.



Der langjährige Amtsinhaber Joe Manchin setzte sich am Dienstag knapp gegen seinen republikanischen Herausforderer Patrick Morrisey durch, wie die US-Sender ABC und NBC am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von ersten Ergebnissen und Hochrechnungen meldeten. West Virginia galt als ein möglicher Schlüsselstaat im Kampf um die Mehrheit im US-Senat.

In dem Bundesstaat hatte US-Präsident Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2016 landesweit eines seiner besten Ergebnisse eingefahren. Er lag damals mehr als 40 Punkte vor der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton. Morrisey war bisher Generalstaatsanwalt des Bundesstaates.

Trump hatte sich für seinen Parteifreund Morrisey eingesetzt und dazu aufgerufen, den "radikalen Demokraten" einen Denkzettel zu verpassen. Der Senat ist eine der beiden Kammern im Kongress, dem US-Parlament in Washington, und ist unter anderem für Personalentscheidungen verantwortlich. Wenn Trump einen Minister, Bundesrichter oder Botschafter ernennt, muss dieser vom Senat bestätigt werden./cy/DP/zb