US-WAHL/Biden: Werde Präsident aller Amerikaner sein

NASHVILLE (dpa-AFX) - Der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, hat seinen politischen Gegnern zugesichert, im Falle seines Wahlsieges auch ihr Präsident zu sein.



Beim TV-Duell in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee am Donnerstagabend (Ortszeit) wurden Biden und Amtsinhaber Donald Trump gefragt, was sie den Amerikanern, die nicht für sie gestimmt hätten, in ihrer Rede zur Amtseinführung sagen würden.

Biden antwortete: "Ich werde sagen: Ich bin ein amerikanischer Präsident, ich vertrete euch alle, ob ihr für oder gegen mich gestimmt habt."

Trump sagte: "Erfolg wird uns zusammenbringen." Er versprach, die USA in seiner zweiten Amtszeit wieder so erfolgreich zu machen wie vor der Corona-Pandemie.

Trump warnte, sollte Biden die Wahl am 3. November gewinnen, würden die USA in eine nie dagewesene wirtschaftliche Depression schlittern. "Es wird ein sehr, sehr trauriger Tag für dieses Land sein."

Biden sagte, er werden den Menschen Hoffnung geben. "Was hier zur Wahl steht, ist der Charakter des Landes: Anstand, Ehre, Respekt, Menschen mit Würde zu behandeln und sicherzustellen, dass jeder gleiche Chancen hat. Ich werde dafür sorgen, dass Sie das bekommen. In den vergangenen vier Jahren haben Sie das nicht bekommen."/cy/DP/zb