US-WAHL: Altmaier warnt vor Folgen einer langen Hängepartie

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor den Folgen einer langen Hängepartie bei der US-Präsidentschaftswahl gewarnt.



Das, was in den USA vorgehe, habe Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft und die westliche Welt, sagte Altmaier am Donnerstagabend in Berlin am Rande der Bekanntgabe eines Hilfspakets für deutsche Firmen. "Wir wünschen uns alle, dass es eine baldige Entscheidung gibt, die über jeden Zweifel erhaben ist und die von allen Beteiligten anerkannt und respektiert wird."

Altmaier sagte mit Blick auf eine mögliche lange Zeit der Ungewissheit, es gehe um wichtige Fragen. Er nannte die Bekämpfung der Corona-Pandemie, aber auch ungelöste Handelskonflikte etwa zwischen den USA und China sowie den USA und Europa. Dies könne nicht auf die lange Bank geschoben werden. "Und deshalb wünschen wir, dass das amerikanische Volk und die amerikanische Politik diese Herausforderung meistern, so wie das auch in der Vergangenheit immer möglich war.."/hoe/DP/fba