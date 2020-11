US-WAHL/AP: Biden gewinnt in sechs weiteren Staaten und Washington

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der Wahl in den USA erwartungsgemäß in sechs weiteren Bundesstaaten gewonnen.



Auf sein Konto gehen Delaware (3 Wahlleute), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Illinois (20), Rhode Island (4) und die Bundeshauptstadt Washington D.C. (3). Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen am Dienstagabend (Ortszeit). Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten./lkl/DP/zb