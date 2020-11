US-WAHL/AP: Biden gewinnt in Vermont

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der US-Wahl erwartungsgemäß den Bundesstaat Vermont gewonnen.



Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Der kleine Bundesstaat im Nordosten mit drei Wahlleuten geht seit Jahrzehnten an die Demokraten. Hillary Clinton lag dort 2016 mit mehr als 25 Prozentpunkten Vorsprung vor dem Wahlsieger Donald Trump. Aktuelle Umfragen sahen den Demokraten Biden dort zuletzt klar in Führung./lkl/DP/zb