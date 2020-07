US-Versicherer Travelers erwartet Verlust im zweiten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Travelers Companies":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Schadenversicherer Travelers hat im zweiten Quartal viele Sturmschäden und Kosten in Folge von Bürger-Unruhen in den USA verbuchen müssen.



Die Covid-19-Krise wirkte sich dagegen eher moderat aus. Je Aktie gerechnet wird ein Verlust von 16 US-Cent erwartet, wie das im Dow Jones notierte Unternehmen am Dienstag in New York mit vorläufigen Zahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor verzeichnete Travelers noch einen Gewinn je Aktie von 2,99 Dollar.

Die zu schulternden Schäden aus Katastrophen wie Stürmen, Covid-19 und auch in Folge der Zerstörungen bei Unruhen in den USA schätzt der US-Schadenversicherer auf 854 Millionen Dollar vor Steuern im zweiten Quartal. Davon seien 114 Millionen Dollar direkt mit der Cornona-Pandemie in Verbindung zu bringen./stk/zb/jha/