US-Verbrauchermagazin empfiehlt Teslas Model 3 nun doch zum Kauf

NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Nachrichten für Tesla : Das einflussreiche US-Verbrauchermagazin "Consumer Reports" empfiehlt das neue Model 3 nun doch zum Kauf.



Ein Software-Update habe dafür gesorgt, dass der Bremsweg deutlich verkürzt wurde, deshalb sei die Bewertung verändert worden, teilten die Tester am Mittwoch in New York mit.

Vor rund einer Woche erst hatte das Magazin verkündet, wegen zu schwacher Bremsleistung und anderen Mängeln keine Kaufempfehlung für Teslas Hoffnungsträger abgeben zu können. Diese Entscheidung sei nach Nachbesserungen von Tesla und erneuten Tests revidiert worden. Tesla-Chef Elon Musk bedankte sich bei Twitter für das "kritische Feedback" und versprach weitere Verbesserungen.

An der Börse kam die Empfehlung des Magazins gut an - Teslas Aktien legten spürbar zu und notierten zuletzt mit 2,5 Prozent im Plus. Das Model 3 ist das erste günstigere Auto von Tesla, mit dem der kalifornische E-Autopionier von der Luxusnische in den Massenmarkt kommen will. Der Anlauf der Serienfertigung verlief bislang aber holprig, Tesla liegt weit hinter den ursprünglichen Zielen zurück./hbr/DP/nas