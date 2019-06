US-Strick-Plattform verbietet Unterstützung für Trump-Regierung

BOSTON (dpa-AFX) - So politisch kann Häkeln und Stricken sein: Ravelry, eine US-Internetplattform für Handarbeitsfreunde, hat jegliche Unterstützung für US-Präsident Donald Trump und seine Regierung auf der Seite verboten.



"Wir können nicht einerseits einen Raum zur Verfügung stellen, der alle einschließt, und anderseits eine offene Unterstützung von White Supremacy zulassen", erklärte die Plattform mit Sitz in Boston in einer Stellungnahme. "Eine Unterstützung der Trump-Regierung ist unweigerlich eine Unterstützung von White Supremacy."

Hinter dem Begriff, der sich etwa mit "weiße Überlegenheit" übersetzen lässt, verbirgt sich eine rassistische Gesellschaftsauffassung, nach der Angehörige einer angeblichen "weißen Rasse" anderen von Natur aus überlegen sind.

Eine mangelnde Abgrenzung gegenüber Rassisten war Trump unter anderem nach Äußerungen über eine rechtsgerichtete Demonstration 2017 in Charlottesville vorgeworfen worden. Mit Blick auf die rechte Demo und Gegenproteste hatte er von "guten Leuten auf beiden Seiten" gesprochen.

Durchgesetzt werden soll das Verbot den Angaben zufolge mit Hilfe von Nutzern: Mitglieder der Plattform sollen entsprechende Beiträge markieren können. Ravelry will die Beiträge dann für andere Nutzer unsichtbar machen. Die Plattform hat nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen Mitglieder.