US-Streaminganbieter Tastemade erweitert CTV-Portfolio der Ad Alliance / Mehrere hundert Stunden Lifestyle-Programm

Hamburg/Köln (ots) - 6. Mai 2021 - Ad Alliance erweitert sein Media-Inventar im Bereich Connected TV (CTV) mit den Inhalten von Tastemade, einem US-Streaminganbieter für Lifestyle-Themen. Mehrere Hundert Stunden attraktiver Content in den Kategorien Food, Travel und Home & Design und damit für Werbungtreibende ein "Mehr" an Platzierungsmöglichkeiten für Videowerbung.Das Tastemade-Portfolio beinhaltet eine große Bandbreite an Eigenproduktionen, die praktische Alltagstipps genauso vermitteln wie spannende globale Einblicke in Essgewohnheiten und Lebensräume. Darunter befinden sich Tastemade Originals wie Broken Bread (https://www.tastemade.com/shows/broken-bread) mit Chefkoch Roy Choi, Struggle Meals (https://www.tastemade.com/shows/linear-struggle-meals) mit Chefkoch Frankie Celenza und Make This Tonight (https://www.tastemade.com/shows/make-this-tonight). Die technologische Werbeauslieferung auf der Lifestyle-Streaming-Plattform erfolgt über smartclip, die in Europa die größte offene Adtech-Plattform für Broadcaster und Streamingdienste ist. Linearer Werbeunterbrechungen, die an traditionelle TV-Werbeblöcke erinnern, werden - basierend auf etablierten Online-Targeting-Standards - auf die Nutzer zugeschnitten und damit hoch relevante Werbespots geschaffen."Connected TV nimmt auch in Deutschland an Fahrt auf und wird damit für die Werbewirtschaft zunehmend interessanter. Unser Anspruch ist es, diese Nachfrage mit attraktiven Angeboten zu begegnen. Tastemade ist daher eine hervorragende Ergänzung für unser Portfolio. Ein Videonetzwerk, das speziell für eine Social Media aktive Altersgruppe konzipiert wurde, mit TV-ähnlichen Formaten punktet und Nutzenden kostenlos zur Verfügung steht - die besten Voraussetzungen, um in einem solchen Umfeld mit seiner Markenbotschaft zu punkten", kommentiert Paul Mudter, COO der Ad Alliance.Ad Alliance ist exklusiver Vermarktungspartner in Deutschland. Der Ausbau der Kooperation von Tastemade und smartclip Europe ist in weiteren europäischen Märkten vorgesehen. smartclip Europe wird die CTV-Vermarktung von Tastemade in Spanien und den nordischen Ländern übernehmen. Mehr als 20 Millionen digitale Fernsehhaushalte erreicht das Streaming-Netzwerk von Tastemade heute schon in Nord- und Westeuropa. Eine Expansion nach Großbritannien ist in Planung.Über Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Über smartclip:Wir bei smartclip gestalten die Zukunft von Videowerbung - mit fortschrittlichen Lösungen für Online-Video und Addressable TV-Werbung. Unsere proprietäre Technologie ermöglicht Markeninhabern echtes Cross-Screen-Storytelling auf allen Geräten und ermöglicht es TV-Sendern und Publishern, ihre Inhalte auf die effizienteste und effektivste Weise zu vermarkten. Das Portfolio von smartclip umfasst erstklassige TV-Sender, Publisher und Marken, die die Grenzen der traditionellen Werbung durch innovative, hochwertige Videowerbung überwinden wollen. Als Tochterunternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland ist smartclip Teil der RTL Group - Europas führende frei empfangbare Sendergruppe. Neben dem Hauptsitz in Hamburg unterhält smartclip Niederlassungen in Berlin, München, Düsseldorf, Gütersloh, Stockholm, Oslo, Helsinki, Amsterdam, Mailand und Rom.Weitere Informationen finden Sie aufwww.smartclip.tv sowie auf Twitter (https://twitter.com/smartclipEurope) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/smartclip/).Über Tastemade:Tastemade ist ein modernes Medienunternehmen, das ein globales Publikum von mehr als 300 Millionen monatlichen Zuschauern auf allen wichtigen digitalen, mobilen und Fernseh-Streaming-Plattformen anspricht und jeden Monat mehr als 2,5 Milliarden Views generiert. Wir erstellen preisgekrönte Videoinhalte und Original Content in den Kategorien Food, Travel und Home & Design, die wir mit einer aktiven, leidenschaftlichen und globalen Community teilen. Tastemade hat eine Vielzahl von Preisen und Auszeichnungen für seine Innovationen Eigenproduktionen erhalten, darunter drei James Beard Awards und zwei Emmy Awards. Zuletzt wurde Tastemade von Fast Company als eine der "Most Innovative Companies" im Jahr 2021 ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie Tastemade unter: www.tastemade.com.