US Steel (X): Rallye-Start!

Rückblick: Der führende US-Stahlkonzern United States Steel gehörte im vorigen Jahr zu den großen Gewinnern an der Wall Street. Zuletzt wurde die Rallye durch den Wahlsieg Donald Trumps angeheizt. Doch der zu erwartende Boom im Infrastrukturbereich in den USA dürfte sich wohl nicht so rasch einstellen wie im Vorfeld erwartet. Dies hat die Kurse in den letzten Wochen doch deutlicher belastet.

Meinung: Mittelfristig gesehen befnden wir uns durch die jüngsten Abschläge in einer deutlichen Abwärtsspirale. Diese wird jedoch immer wieder durch kurzfristige Rallyes unterbrochen. Vor einer solchen könnten wir nun unmittelbar stehen. Brechen wir aus dem aktuellen Wimpel nach oben aus, könnte es einen raschen Impuls in Richtung des nächsten Widerstands bei rund 24 US-Dollar geben.

