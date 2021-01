US Steel Aktie: Diesen Logistikkomplex haben sie verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "US Steel":

Die United States Steel Corp. (NYSE:X) hat seinen Keystone Industrial Port Complex in der Nähe von Philadelphia an den Industrie- und Mehrfamilienhausentwickler NorthPoint Development verkauft, der dort ein 10 Millionen Quadratmeter großes Industriegelände errichten will, wie am Freitag bekannt wurde. Mit dem Verkauf, der nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen 160 Millionen Dollar einbrachte, endet die 67-jährige Eigentümerschaft von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



