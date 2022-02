US-Spitzendiplomatin verurteilt Russlands Ankündigung zu Atomwaffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen hat Russlands Entscheidung, die Abschreckungswaffen in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen, "auf das Schärfste verurteilt". Die Diplomatin Linda Thomas-Greenfield sagte am Sonntag dem TV-Sender CBS mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Das bedeutet, dass Putin diesen Krieg in einer Weise, die völlig inakzeptabel ist, weiter eskaliert." Putin müsse den Krieg gegen die Ukraine beenden, forderte sie. Thomas-Greenfields Interview war die erste Reaktion der US-Regierung nach der russischen Ankündigung.

Putin ordnete am Sonntag in einem vom Kreml verbreiteten Video an, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen zu lassen. Er sprach dabei von Abschreckungswaffen und nannte die Atomwaffen nicht explizit./jbz/DP/he