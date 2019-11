US Silica: Das ist mal eine Nummer!

US Silica weist am 23.11.2019, 13:39 Uhr einen Kurs von 4.55 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: US Silica ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 63,82 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 118,37 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der US Silica beläuft sich mittlerweile auf 11,84 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 4,55 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -61,57 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 7,37 USD. Somit ist die Aktie mit -38,26 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Dividende: US Silica hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 5,54 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5.24%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,3 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.