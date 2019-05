US-Sicherheitsberater sieht Iran hinter Angriff auf Handelsschiffe

ABU DHABI (dpa-AFX) - US-Sicherheitsberater John Bolton hat den Iran für angebliche Angriffe auf vier Handelsschiffe vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verantwortlich gemacht.



Hinter den Angriffen mit Seeminen stecke "fast sicher" der Iran, sagte Bolton am Mittwoch bei einem Besuch im Emirat Abu Dhabi, wie die lokale Nachrichtenseite The National meldete. Beweise für seine Anschuldigung legte er dem Bericht zufolge nicht vor.

Die VAE hatten vor mehr als zwei Wochen Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe aus verschiedenen Länder im Golf von Oman gemeldet und von "staatsfeindlichen Operationen" gesprochen. Nach saudi-arabischen Angaben wurden zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben jedoch genauso unklar wie die Verantwortlichen.

Bolton erklärte dem Berichte zufolge weiter, es habe zudem einen Angriff auf den saudischen Ölhafen Janbu gegeben. Dort endet eine der wichtigsten Ölpipelines des Landes, die vor rund zwei Wochen von Jemens Huthi-Rebellen mit einer Drohne angegriffen worden war. Das sunnitische Saudi-Arabien sieht in den Huthis einen Verbündeten des schiitischen Irans und machte Teheran für den Angriff verantwortlich.

Die USA und Saudi-Arabien hatten in den vergangenen Wochen ihren Ton gegenüber dem Iran massiv verschärft. Washington entsandte zudem einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in den Nahen Osten. Saudi-Arabien hat für Donnerstag zu einem Gipfeltreffen arabischer und islamischer Länder in Mekka geladen, bei dem über die "Aggressionen" in der Region gesprochen werden soll./jku/DP/jha