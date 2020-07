Unterföhring (ots) - 10. Juli 2020. Geballte US-Serien-Power am Super-Serien-Dienstag in SAT.1! Cat Chambers (Poppy Montgomery) hat eine zwielichtige Vergangenheit: Sie war selbst in zahlreiche Verbrechen in ihrer paradiesischen Heimat involviert, doch nun sagt sie als Mittelsfrau dem Verbrechen den Kampf an. Als "Fixerin" schützt sie die Insel vor den Machenschaften der Unterwelt. Ihre Vergangenheit holt Cat bei ihren Ermittlungen allerdings immer wieder ein, denn sie hat noch einige offene Rechnungen zu begleichen. SAT.1 zeigt "Reef Break" ab Dienstag, 14. Juli, um 21:15 Uhr als Free-TV-Premiere. Zuvor, um 20:15 Uhr, gibt es ein Wiedersehen mit dem trickreichsten aller Actionhelden in der vierten Staffel "McGyver". Um 22:15 Uhr gehen die Ermittler von "Hawaii Five-0" mit den finalen Folgen der zehnten Staffel an den Start.Der Super-Serien-Dienstag ab 14. Juli im Überblick: 20:15 Uhr - Start der vierten Staffel "McGyver" 21:15 Uhr - Start der neuen US-Serie "Reef Break" 22:15 Uhr - Start der neuen Folgen der zehnten Staffel "Hawaii Five-0"Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Communications & PR News, Sports,Factual & Fiction Stella Losacker Tel. +49 (89) 9507-1168Stella.Losacker@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Alwine März Tel. +49 89 9507-1141 Alwine.Maerz@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6708/4648290OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell