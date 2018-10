US-Senat bestätigt Kavanaugh als obersten Richter

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Senat hat am Samstag Brett Kavanaugh als obersten Richter der Vereinigten Staaten bestätigt. Damit setzte US-Präsident Donald Trump seinen Wunschkandidaten gegen alle Widerstände durch. In der Abstimmung in Washington votierte mit 50 zu 48 Stimmen eine knappe Mehrheit für den hochumstrittenen Kandidaten.

Mehrere Frauen hatten zuvor behauptet, von Kavanaugh in den 1980er Jahren sexuell bedrängt worden zu sein. Bei einer Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats hatte Kavanaugh die Vorwürfe bestritten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur