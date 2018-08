US-Sanktionen: Conte bat Trump um Geheimdienstinfos zum Iran

ROM (dpa-AFX) - Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat US-Präsident Donald Trump nach Geheimdienstinformationen zum Iran gefragt.



Bei seinem Besuch in Washington Ende Juli habe er Trump gebeten, Anhaltspunkte mitzuteilen, die ihn zur Kehrtwende bei den Sanktionen gegen Teheran bewegt haben, sagte Conte am Mittwoch in Rom.

Die USA hatten nach der einseitigen Aufkündigung des internationalen Atomabkommens von 2015 Sanktionen gegen den Iran am Dienstag wieder in Kraft gesetzt. Der Westen hatte diese im Gegenzug für die Beschränkung des iranischen Atomprogramms aufgehoben, um Investitionen und wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen.

Italien sei bereit, das Atom-Abkommen in Absprache mit den EU-Partnern zu verifizieren und eine Änderung auch in eine "strengere Richtung" zu prüfen. Man dürfe nicht sagen, man habe einen Vertrag unterschrieben und nun interessiere nicht, ob dieser wirksam sei oder nicht, sagte Conte./lkl/DP/she