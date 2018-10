US-Rüstungskonzerne L3 und Harris planen Milliardenfusion

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK CITY/MELBOURNE (dpa-AFX) - Die Konsolidierungswelle in der Rüstungsindustrie rollt weiter.



Die beiden US-Rüstungskonzerne L3 Technologies und Harris Corporation wollen fusionieren und damit zu einem der größten Branchenteilnehmer werden. Beide Unternehmen zusammen kommen auf einen Marktwert von rund 33,5 Milliarden US-Dollar (29 Milliarden Euro).

Die Verwaltungsräte hätten dem Deal bereits zugestimmt, hieß es weiter. Die L3-Aktionäre sollen je Aktie 1,3 Harris-Papiere bekommen. Am fusionierten Unternehmen würden damit die Harris-Aktionäre 54 Prozent halten.

Klappt die Fusion, dann wird das neue Unternehmen L3 Harris Technologies nach eigenen Angaben der sechstgrößte Rüstungskonzern in den USA und mit seinen 48 000 Mitarbeitern zu den zehn größten weltweit gehören.

Harris Corporation mit Sitz in Melbourne im US-Bundesstaat Florida stellt Kommunikationstechnik und Radaranlagen im Bereich Militärtechnik her. Die in New York City ansässige L3 Technologies, ehemals L-3 Communications Corporation, bietet unter anderem Kommunikationssysteme sowie Instrumente für Navigation, Raumfahrt und Flugwesen an.