US-Rüstungskonzern General Dynamics stockt Offerte für IT-Dienstleister CSRA auf

FALLS CHURCH (dpa-AFX) - Der US-amerikanische Rüstungskonzern General Dynamics legt in seinem Werben um den IT-Dienstleister CSRA nach.



Die Nordamerikaner erhöhten ihr Angebot von 40,75 auf 41,25 US-Dollar in bar je CSRA-Aktie, wie das Unternehmen am Dienstag in Falls Church mitteilte. Damit reagiert General Dynamics auf das jüngste Gegenangebot von CACI International für CSRA.

Die Offerte liegt um 23 US-Cent über dem CSRA-Schlusskurs vom Montag. Damit wäre CSRA 9,7 Milliarden US-Dollar wert. Darin enthalten sind auch dessen Schulden in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar.

Mit der Übernahme will General Dynamics nach eigenen Angaben den führenden Anbieter für Hightech-IT-Lösungen im Geschäft mit der US-Regierung schmieden. Gemeinsam kommen beide Unternehmen auf derzeit knapp 10 Milliarden Dollar Umsatz./ajx/jha/