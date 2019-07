US-Regierung will bei Streitereien zwischen Südkorea und Japan helfen

SEOUL (dpa-AFX) - Die USA sehen das zunehmend angespannte Verhältnis zwischen ihren beiden Verbündeten Südkorea und Japan mit großer Sorge.



Der neue Abteilungsleiter für Ostasien und die pazifische Region im US-Außenministerium, David Stilwell, bot am Mittwoch in Seoul angesichts der Streitereien in wirtschaftlichen und politischen Fragen zwischen beiden Ländern die Hilfe seiner Regierung an. Südkoreanische Regierungsbeamte informierten Stilwell über den jüngsten Streit, in dem es um Japans verschärfte Kontrollen für den Export von wichtigen Materialen für die Halbleiter- und Display-Produktion nach Südkroea geht.

"Die Wahrheit ist, kein bedeutendes Problem in dieser Region kann ohne die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Alliierten gelöst werden", sagte Stilwell Berichten südkoreanischer Sender zufolge nach Gesprächen mit Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Wha. Als enger Verbündeter von beiden werde Washington "tun, was es kann", um ihre Bemühungen um Lösungen zu unterstützen. Er äußerte seine Hoffnung, dass beide Länder "die sensitiven Angelegenheiten" aus der Welt schaffen können.

Tokio hatte Anfang Juli beschlossen, dass japanische Firmen für den Export bestimmter Materialien nach Südkorea, inklusive Fotolacken, die in der Chipproduktion verwendet werden, jedes Mal Lizenzen beantragen müssen. Von den Restriktionen sind vor allem die südkoreanischen Chiphersteller Samsung und SK Hynix sowie die Firma LG Display betroffen. Japan hatte die Maßnahme damit begründet, dass das gegenseitige Vertrauen untergraben sei.

Südkorea warf dem Nachbarn daraufhin wirtschaftliche Vergeltung vor. Hintergrund ist ein Disput über die Entschädigung koreanischer Zwangsarbeiter während der japanischen Kolonialherrschaft (1910 bis 1945)./dg/DP/jha