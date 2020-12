US-Regierung verhängt Sanktionen gegen iranische Organisation

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat eine iranische Organisation und deren Direktor wegen angeblicher Chemiewaffen-Forschung mit Sanktionen belegt.



Die Shahid-Meisami-Gruppe sei an der iranischen Chemiewaffen-Forschung beteiligt und unterstehe der iranischen Organisation für Verteidigung, Innovation und Forschung (SPND), teilte das US-Finanzministerium in Washington am Donnerstag mit. SPND wurde von den USA bereits im Jahr 2014 im Zusammenhang mit Vorwürfen über die Verbreitung möglicher Massenvernichtungswaffen auf die Sanktionsliste gesetzt.

Das Finanzministerium teilte weiter mit, die nun betroffene Organisation habe an Projekten gearbeitet, zu denen die Erprobung und Produktion chemischer Wirkstoffe gehöre, die Menschen vorübergehend außer Gefecht setzen könnten. Die Vereinigten Staaten hätten seit langem die Sorge, dass der Iran ein heimliches Chemiewaffenprogramm unterhalte. Finanzminister Steven Mnuchin sagte: "Die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen durch den Iran stellt eine Bedrohung für die Sicherheit seiner Nachbarn und der Welt dar."

Etwaiger Besitz der nun mit Strafmaßnahmen belegten Organisation und ihres Direktors Mehran Babri in den USA würden eingefroren, teilte das Finanzministerium mit. US-Staatsbürgern seien Geschäfte mit ihnen verboten. US-Präsident Donald Trump hatte das internationale Atomabkommen mit dem Iran im Mai 2018 einseitig aufgekündigt. Seitdem verhängen die USA immer mehr Sanktionen gegen den Iran./cy/DP/jha