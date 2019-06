US-Regierung rechnet mit Rückgang von Grenzübertritten im Juni

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung geht davon aus, dass die illegalen Grenzübertritte von Mexiko in die USA im Juni stark zurückgegangen sind.



Man rechne mit einem "signifikanten" Rückgang von bis zu 25 Prozent im Vergleich zum Mai, sagte der kommissarische Heimatschutzminister Kevin McAleenan am Freitag auf einer Pressekonferenz. Er führte dies zum einen auf das verstärkte Vorgehen der mexikanischen Behörden gegen Einwanderer aus Mittelamerika zurück und zum anderen auf die Regelung, wonach Asylbewerber für die Dauer ihres Verfahrens in Mexiko bleiben müssen.

Im Mai war die Zahl der Migranten, die beim illegalen Grenzübertritt festgesetzt wurden, dramatisch gestiegen. Grenzschützer nahmen mehr als 144 000 Menschen fest.

Trump fordert seit langem von Mexiko, mehr gegen die illegale Migration zu tun. Nachdem er mit Strafzöllen auf alle Importe aus dem südlichen Nachbarland gedroht hatte, setzte die mexikanische Regierung inzwischen knapp 15 000 Soldaten an der gemeinsamen Grenze ein, um die illegale Migration in die USA zu verhindern. An Mexikos südlicher Grenze zu Guatemala sind seit Kurzem rund 6500 Angehörige der mexikanischen Armee und der Nationalgarde im Einsatz./hma/DP/he