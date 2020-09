US-Regierung gibt Arbeitslosenquote für August bekannt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung gibt am Freitag (14.30 Uhr MESZ) die Arbeitslosenquote für den Monat August bekannt.



Im Juli war der Wert auf 10,2 Prozent gesunken, von 11,1 Prozent im Vormonat. Jetzt rechnen Experten mit einem weiteren leichten Rückgang. Vor der Corona-Pandemie hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,5 Prozent gelegen.

Die Lage am US-Arbeitsmarkt bleibt trotz schrittweiser Besserung angespannt. In der Woche bis einschließlich 29. August stellten 881 000 Menschen einen Neuantrag. In den Vorwochen davor lag die Zahl der Neuanträge zum Teil deutlich über einer Million. Vor der Pandemie war die Zahl der Neuanträge selten auf über 100 000 gestiegen.

Die Arbeitslosenquote war wegen der Corona-Krise, die weite Teile des Wirtschaftslebens stilllegte, im April auf über 14 Prozent gestiegen. Im Mai fiel sie auf 13,3 Prozent, im Juni dann überraschend deutlich auf 11,1 Prozent. US-Präsident Donald Trump, der sich im November um eine zweite Amtszeit bewirbt, hofft auf eine rasche Erholung der Wirtschaft./so/jbz/DP/nas