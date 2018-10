US-Regierung: HSBC zahlt 765 Millionen US-Dollar wegen Hypothekenpapieren

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die größte europäische Bank HSBC bezahlt 765 Millionen US-Dollar an die Regierung in Washington, um Anschuldigungen rund um Geschäfte mit Hypothekenpapieren vor der Finanzkrise beizulegen.



Das teilte die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Colorado am Dienstag mit. Den Angaben zufolge streitet die HSBC die Anschuldigungen weiterhin ab./fba/edh