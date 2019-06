US-Präsident Trump trifft sich mit britischem Außenminister Hunt

LONDON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat mit weiteren potenziellen Kandidaten für die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Theresa May in London gesprochen.



Noch am Dienstagabend habe er sich mit dem britischen Außenminister Jeremy Hunt getroffen, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld Hunts.

Bereits zuvor hatte Trump 20 Minuten lang mit dem früheren Außenminister Boris Johnson telefoniert. In einem Zeitungsinterview hatte der US-Präsident seine Sympathie für den extravaganten Politiker kundgetan und notfalls einen ungeregelten Brexit empfohlen. Damit verstieß er gegen grundlegende diplomatische Konventionen. Auch ein Treffen mit Umweltminister Michael Gove war geplant.

Johnson, Gove und Hunt gelten als aussichtsreiche Kandidaten für die Nachfolge der Premierministerin. Insgesamt hat bislang etwa ein Dutzend Kandidaten den Hut in den Ring geworfen.

May will an diesem Freitag, kurz nach Trumps Besuch, den Chefposten in der Konservativen Partei aufgeben. Bis Ende Juli soll sie auch als Regierungschefin abgelöst werden. Ihr war es nicht gelungen, das Parlament auf einen gemeinsamen Brexit-Kurs einzuschwören./si/DP/mis