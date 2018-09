US-Präsident Trump leitet erstmals Treffen des UN-Sicherheitsrats

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Rande der UN-Vollversammlung leitet US-Präsident Donald Trump am Mittwoch (ab 16.00 Uhr MESZ) erstmals ein Treffen des UN-Sicherheitsrats.



Die Sitzung sollte ursprünglich den Konflikt mit dem Iran zum Thema haben, wurde dann aber auf Druck zahlreicher anderer Ratsmitglieder in ein Treffen zur Nicht-Verbreitung von Massenvernichtungswaffen umgewandelt. Die USA haben derzeit den monatlich wechselnden Vorsitz im Sicherheitsrat.

Vor der UN-Vollversammlung sind unterdessen am zweiten Tag der Generaldebatte unter anderem Vertreter des Jemens, Kubas und der Ukraine angekündigt. Am Randes der Generaldebatte sollen zahlreiche hochrangig besetzte Treffen stattfinden, unter anderem zum Kampf gegen den Klimawandel, gegen Tuberkulose und zur Migration. Bis zum kommenden Montag wollen mehr als 140 Staats- und Regierungschefs vor der UN-Vollversammlung sprechen, zudem sind am Rande des Geschehens zahlreiche hochrangige Treffen vor und hinter den Kulissen geplant./cah/DP/tos