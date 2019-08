US-Präsident Trump gegen eine Abwertung des US-Dollar

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will den US-Dollar offenbar nicht als Mittel im Handelskonflikt mit China einsetzen.



Auf die Frage von Reportern, ob er eine Abwertung des Dollar plane, sagte Trump am Freitag in Washington: "Nein, wir müssen das nicht." Außerdem fügte er hinzu, dass die USA über die sicherste Währung der Welt verfügen.

Zuvor hatte Trump mehrfach und in scharfen Worten die US-Notenbank Fed für ihre Zinspolitik attackiert. Seiner Einschätzung nach hätten die Währungshüter die Zinsen Ende Juli nicht stark genug gesenkt. Niedrigere Zinsen schwächen tendenziell die Landeswährung. Trump schürte an den Finanzmärkten mit der wiederholt herben Kritik an der Zinspolitik der Fed die Sorge um die Unabhängigkeit der amerikanischen Zentralbank.

Der Leitzins der Fed sei im Vergleich zu anderen Ländern hoch und halte den Kurs des Dollar ebenfalls hoch, schrieb Trump zuletzt am Donnerstag auf dem Kursnachrichtendienst Twitter. Dies erschwere den Konkurrenzkampf führender Konzerne aus den USA auf dem Weltmarkt. Er sei als Präsident "nicht begeistert" vom "sehr starken Dollar".

Außerdem äußerte sich Trump vor den Reportern zum Handelskonflikt mit China. Nur wenige Tage nach einer Eskalation des Konflikts mit der Ankündigung neuer Strafzölle auf chinesische Waren sagte der Präsident, dass die Gespräche mit China "sehr gut verlaufen". Allerdings schränkte er ein, dass die USA noch nicht bereit seien für ein Handelsabkommen./jkr/jha/