US-Präsident Trump: Will keinen Regimewechsel im Iran

TOKIO (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat betont, keinen Regimewechsel im Iran anzustreben.



"Wir blicken nicht auf einen Regimewechsel, das möchte ich klarmachen", sagte Trump am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Tokio. "Ich will dem Iran nicht schaden." Sein Ziel sei es lediglich zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelange.

Japan ist bereit, in dem Konflikt zu vermitteln. "Wir möchten alles tun, was wir können", sagte Abe. Die Spannungen müssten gedämpft werden. Japan unterhält ein verhältnismäßig gutes Verhältnis zu Teheran./dm/DP/jha