Hannover (ots) - Unmittelbar nach seiner Amtseinführung hatUS-Präsident Donald Trump die sogenannte Mexiko City Policy wiedereingeführt. Der Richtlinie zufolge werden allen Organisationen, dieAbtreibungen anbieten, sich für deren Legalisierung einsetzen oderFrauen zum Thema Schwangerschaftsabbruch beraten, US-amerikanischeEntwicklungsgelder komplett gestrichen - auch für solche Angebote,die nichts mit Schwangerschaftsabbrüchen zu tun haben.Dazu äußert Renate Bähr, Geschäftsführerin der Deutschen StiftungWeltbevölkerung (DSW):"Die Richtlinie hat verheerende Auswirkungen für das Leben vonMädchen und Frauen in Entwicklungsländern. Organisationen, die sichim Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit für Familienplanungeinsetzen, werden die dringend benötigte Aufklärung und Versorgungmit Verhütungsmitteln massiv einschränken oder gar ganz einstellenmüssen. Das bedeutet, dass Millionen Mädchen und Frauen sich nichtmehr vor einer ungewollten Schwangerschaft schützen können und ihnenim Falle von Gewalt keine sicheren Abtreibungsdienste zur Verfügungstehen. Die Müttersterblichkeit weltweit wird wieder ansteigen. DieEntscheidung von Präsident Trump ist umso unverständlicher, dawissenschaftliche Studien belegen, dass die Mexico City Policy dieZahl der Schwangerschaftsabbrüche in der Vergangenheit nichtreduziert hat. Vielmehr hat die Einschränkung des Zugangs zuVerhütungsmitteln zu einem Anwachsen von ungeplantenSchwangerschaften und zu mehr unsicheren Abbrüchen geführt."Bundesregierung muss mehr Verantwortung übernehmen"Wenn sich die USA als einer der größten Geber für internationaleFamilienplanungsprogramme aus ihrer Verantwortung zurückziehen, istDeutschland gefordert. Ich appelliere daher an die Bundesregierung,das Menschenrecht auf Familienplanung zu fördern und ihreInvestitionen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheitdeutlich zu erhöhen."Die Mexiko City Policy - auch als Global Gag Rule bekannt - wurdeerstmals 1984 von dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reaganeingeführt. Seither wurde sie von demokratischen Präsidenten jeweilsausgesetzt und von republikanischen stets wieder eingeführt.