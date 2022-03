US-Präsident Biden reist weiter nach Polen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden reist am Freitag angesichts des Kriegs in der Ukraine von Brüssel weiter nach Polen. Das genaue Programm für Freitag stand zunächst noch nicht fest. Die US-Regierung hatte aber zuvor angekündigt, Biden plane, in Polen stationierte US-Truppen zu besuchen. Details wurden allerdings nicht genannt. Am Samstag ist unter anderem ein Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Warschau geplant. Biden war am Mittwochabend in Brüssel gelandet, wo sich am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der Nato, der EU sowie der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) trafen. Es ist Bidens dritte Europareise seit dem Amtsantritt im Januar 2021./nau/DP/nas