US-Präsident Biden nimmt an Indopazifik-Gipfel in Japan teil

TOKIO (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden nimmt am Dienstag in Tokio an einem Gipfeltreffen mit Verbündeten im Indopazifik-Raum teil. Bei den Beratungen mit den Regierungschefs aus Japan, Indien und Australien geht es primär um das Streben nach einem freien und offenen Indopazifik. Die als "Quad" bekannte Gruppe der vier Demokratien richtet sich offiziell nicht gegen einen bestimmten Staat, wird aber als Teil der Bemühungen angesehen, dem zunehmenden Machtanspruch des kommunistischen Chinas in der Region zu begegnen.

Mit Indopazifik ist grob eine Region vom Indischen bis zum Pazifischen Ozean gemeint. Der erste Quad-Gipfel fand im vergangenen September in Washington statt.

Im Anschluss an das Gipfeltreffen will Biden sich in Tokio noch einzeln mit dem indischen Premierminister Narendra Modi beraten, danach mit dem frisch gewählten australischen Regierungschef Anthony Albanese. Mit Gastgeber Fumio Kishida, dem japanischen Regierungschef, hatte Biden bereits am Montag gesprochen. Am Dienstagabend (Ortszeit) will Biden zurück nach Washington fliegen./jbz/DP/stw