US-Präsident Biden lädt zu Gipfel für Demokratie

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will Staats- und Regierungschef aus aller Welt zu einem Gipfel für Demokratie zusammenbringen.



Das virtuelle Treffen solle am 9. und 10. Dezember stattfinden, wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte. Hauptthemen werden demnach die Verteidigung gegen Autoritarismus, die Bekämpfung der Korruption und Förderung der Achtung der Menschenrechte sein. Ein Jahr später soll es einen weiteren Gipfel geben, um die Fortschritte bei der Erfüllung der Verpflichtungen zu präsentieren.

Die Gipfeltreffen sollen die Staats- und Regierungschefs, Zivilgesellschaft, Spendenorganisationen und den Privatsektor zusammenbringen. Demokratie und Menschenrechte seien überall auf der Welt bedroht, hieß es weiter. Nun gelte es zu beweisen, dass Demokratie immer noch funktioniere. Es müsse eine "gemeinsame Grundlage für die globale demokratische Erneuerung" geschaffen werden./nau/DP/men