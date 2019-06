US Physical Therapy: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

An der Börse New York notiert die Aktie US Physical Therapy am 28.06.2019, 12:38 Uhr, mit dem Kurs von 120,39 USD. Die Aktie der US Physical Therapy wird dem Segment "Gesundheitseinrichtungen" zugeordnet.

US Physical Therapy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von US Physical Therapy auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für US Physical Therapy erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von US Physical Therapy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

2. Dividende: US Physical Therapy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,9 % und somit 1,65 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,55 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der US Physical Therapy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 111,79 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (120,47 USD) deutlich darüber (Unterschied +7,76 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 116,19 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,68 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für US Physical Therapy ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Die US Physical Therapy-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.