US Physical Therapy: Ein Risiko?

An der Börse New York notiert die Aktie US Physical Therapy am 11.09.2019, 05:53 Uhr, mit dem Kurs von 133.82 USD. Die Aktie der US Physical Therapy wird dem Segment "Gesundheitseinrichtungen" zugeordnet.

Wie US Physical Therapy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 44,16. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von US Physical Therapy zahlt die Börse 44,16 Euro. Dies sind 37 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gesundheitsdienstleister" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 69,99. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: US Physical Therapy hat mit einer Dividendenrendite von 0,88 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.54%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -1,67. Aufgrund dieser Konstellation erhält die US Physical Therapy-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben US Physical Therapy auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um US Physical Therapy in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass US Physical Therapy hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.