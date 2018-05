US-Pharmakonzern Eli Lilly kauft Armo BioSciences

INDIANAPOLIS/REDWOOD CITY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will durch einen Zukauf seine Produktpalette zur Behandlung von Krebspatienten ausweiten.



Man habe sich auf eine Komplettübernahme des US-Pharmaunternehmens Armo BioSciences für circa 1,6 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 50 Dollar je Anteilsschein geeinigt, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Armo BioSciences arbeitet an der Entwicklung von medizinischen Produkten zur Aktivierung des Immunsystems von Krebspatienten für die Erkennung und Bekämpfung von Tumoren. Die Transaktion werde voraussichtlich bis zum Ende des laufenden Quartals abgeschlossen sein, hieß es weiter.

Eli Lilly hatte zuletzt betont, man wolle sich künftig stärker auf die Entwicklung neuer Medikamente konzentrieren. Das neue Produktportfolio des Unternehmens, zu dem etwa das Diabetes-Mittel Trulicity und das Krebsmittel Cyramza gehören, machte zuletzt ein Viertel der Erlöse aus. Nach vorherigen Verlusten konnte das Unternehmen im ersten Quartal wieder schwarze Zahlen schreiben und hob die Ziele für das laufende Jahr an. Ausschlaggebend dafür sei vor allem eine steigende Nachfrage nach den neuen Pharma-Produkten gewesen, hieß es nach der Zahlenvorlage im April./tos/jha/