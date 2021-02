US-Pharmakonzern Bristol-Myers wird trotz Quartalsverlusts zuversichtlicher

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers Squibb":

NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz roter Zahlen im abgelaufenen Quartal blickt der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb optimistisch auf das laufende Jahr.



Für 2021 erwartet der Pharmakonzern einen Gewinn je Aktie zwischen 3,12 und 3,32 Dollar, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht.. Um Sondereffekte bereinigt soll der Gewinn je Aktie auf 7,35 Dollar bis 7,55 Dollar steigen. Wie bereits im dritten Quartal trugen zwischen Oktober und Ende Dezember das Krebsmedikament Revlimid und der Blutverdünner Eliquis zum Wachstum kräftig bei.

Der Pharmakonzern wird durch ein umsatzstarkes viertes Quartal optimistischer. So hat Bristol-Myers in den drei Monaten bis Dezember 11,1 Milliarden US-Dollar erlöst. Unter dem Strich fiel ein Verlust von gut 10 Milliarden US-Dollar an. Das liegt an Belastungen rund um die Zukäufe Celgene und MyoKardia.

Anleger reagierten auf die Neuigkeiten unentschlossen. Nach einem positiven Start in den New Yorker Handel drehte der Aktienkurs von Bristol schnell ins Minus. Zuletzt lag er knapp ein halbes Prozent tiefer als zum Schluss des Vortagshandels./knd/ngu/fba/he